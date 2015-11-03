Доработка сайта фитнес-центра на MODX revolution

$150
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Необходимо доработать сайт на MODX revolution 

Центральным звеном работ является разработка модуля "Расписания занятий", который реализуется в соответствии с макетом - prntscr.com/8xtfbi и частным техническим заданием (во вложении).  

Оплата производится либо посредством сделки без риска за счет исполнителя либо напрямую в 2 этапа: 

1) После демонстрации результата на тестовом поддомене и устранении замечаний руководителя проекта (60% оплаты) 

2) После сдачи работ заказчику (оставшиеся 40% оплаты) 

АВАНС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН! 

В случае заинтересованности в исполнении работ, согласия с порядком оплаты и стоимостью, прошу обращаться за получением подробного ТЗ и макетов.

MODX
8 лет назад
brainpromo
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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