Доработка сайта фитнес-центра на MODX revolution

Необходимо доработать сайт на MODX revolution

Центральным звеном работ является разработка модуля "Расписания занятий", который реализуется в соответствии с макетом - prntscr.com/8xtfbi и частным техническим заданием (во вложении).

Оплата производится либо посредством сделки без риска за счет исполнителя либо напрямую в 2 этапа:

1) После демонстрации результата на тестовом поддомене и устранении замечаний руководителя проекта (60% оплаты)

2) После сдачи работ заказчику (оставшиеся 40% оплаты)

АВАНС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!

В случае заинтересованности в исполнении работ, согласия с порядком оплаты и стоимостью, прошу обращаться за получением подробного ТЗ и макетов.