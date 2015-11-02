Поправить JS код, чтобы клик по любой ссылке или меню сайта приводил бы к переходу на мой один url, игнорируя иные ссылки в коде html тега и прочего. Должно работать во всех браузерах и устройствах! Сейчас же так:

Код:

[code]

[/code]