Modx доработка.

В нашу профессиональную команду разработчиков ищем php-программиста и верстальщика в одном лице на постоянную удалённую работу, из любой точки нашей страны и стран ближнего зарубежья, с разницей во времени не более двух часов. Мы работаем по московскому времени. Система ...
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ТЗ кандидату.
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