Modx доработка.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Есть необычная задача по доработке  MODx сайта. Сортировка разных ценообразований. 

ТЗ кандидату.  

MODX
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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