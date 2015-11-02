Скопировать сайт 1 страницу

$7
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок180 просмотров
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Нужно скопировать этот сайт http://preview.wp-templates.ru/?wptheme=Charmless%20Man только 1 страницу

На выходе index.html и файлы сайта (стили, картинки и т.п.)

Цена 400р

Срок чем быстрее тем лучше.

8 лет назад
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов
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