Завершить работу над сайтом на CMS Wordpress прямо сегодня

Веб-программированиеЗавершен5 заявок137 просмотров
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Есть сайт на CMS Wordrpress. Доделать его нужно до конца прямо сегодня, т.к. работа над сайтом полностью не завершена бывшим фрилансером. Нужно полностью завершить работу над сайтом.

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WordPress
8 лет назад
KZMZ
33 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$10
1 день
Всё круто! Очень ответственный. Рекомендую!
Всё прошло отлично! Мой первый отзыв - и сразу положительный. Было очень приятно работать, мои рекомендации!
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