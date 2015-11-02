JS скрипт отврывающий модальное окно при переходе по ссылке.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок100 просмотров
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Лендинг языковой школы. Будет 4 Рекламные компании в таргете ВК. Нужно чтобы при переходе по ссылкам вида site.ru/?id=englishsite.ru/?id=spanish и тд выдергивался параметр english и открывалось соответствующее модальное окно с информации о данном языке.

8 лет назад
anger72rus
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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