Нужно интро для канала. Готов отдать 10$

Если интро будет реально классное, от которого глаз не оторвать, то готовы заплатить 20$

Интро около 10 сек

Чтобы было понятно, что это авто канал, и про обзоры видео

Надеюсь на Ваш вкус.

Текст:

AvtoTime

Обзоры и тест драйвы (различных) автомобилей

www.youtube.com/channel/AvtoTime