Привет! Есть уже хороший и прекрасный проект. Всем довольны. Но там 8 услуг. На одной длинной страницы. Надо по макету используя общий стиль сайта создать отдельные 8 страниц. Вёрстка и программировоание на html+css+js Настроить цели для Я. метрики на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт для работы с API Google Analytics на подобии spreadsheets для гуглотаблиц. Авторизацию, разбивку на группы и пр. можно взять с любого готово движка (не писать с нуля), главное чтобы тянулись данные с GA.
Приветствуются уже готовые наработки, не против если соберете из чего-то своего, т.к. бюджет сильно ограничен.
ТЗ – https://docs.google.com/document/d/165SEibHLFeqtxYv06z5JhEVmt6yLcKfs73Quxj6r2TI/
Если необходим доступ к примеру – пишите в комментариях.
Кратко по ТЗ:
- нужна система авторизации и управления пользователями.
- вытягивать данные из GA по наборам параметров для выбранных сайтов. (в основном это органик трафик с разбиением на поисковые системы).
- из полученных данных строить графики.
- возможность автообновления.
Просьба откликаться людей, которые знают что это и как оно работает. Примерный майнпад приложен к проекту.
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