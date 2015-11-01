Необходимо написать скрипт для работы с API Google Analytics на подобии spreadsheets для гуглотаблиц. Авторизацию, разбивку на группы и пр. можно взять с любого готово движка (не писать с нуля), главное чтобы тянулись данные с GA.

Приветствуются уже готовые наработки, не против если соберете из чего-то своего, т.к. бюджет сильно ограничен.

ТЗ – https://docs.google.com/document/d/165SEibHLFeqtxYv06z5JhEVmt6yLcKfs73Quxj6r2TI/

Если необходим доступ к примеру – пишите в комментариях.

Кратко по ТЗ:

- нужна система авторизации и управления пользователями.

- вытягивать данные из GA по наборам параметров для выбранных сайтов. (в основном это органик трафик с разбиением на поисковые системы).

- из полученных данных строить графики.

- возможность автообновления.

Просьба откликаться людей, которые знают что это и как оно работает. Примерный майнпад приложен к проекту.