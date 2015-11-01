Собрать базу ID из ВКонтакте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Нужно собрать несколько баз из ВКонтакте (id, фио и другие публичные данные):

1. База SEO/SEM (те кто продвигает сайты в поисковых системах) специалистов по России

2. База SEO/SEM специалистов по Украине

Прошу выставлять свой бюджет и описывать (в личку или на почту) как вы собираетесь собирать, а то уже обжегся с парнем, который просто спарсил участников нескольких групп. 

8 лет назад
hi_jack
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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