Движок форума на Yii2

Функционал: 1. После добавления товара в корзину, в всплывающем окне необходимо предложить покупателю оформить заказ или продолжить покупки. 2. Цвет кнопки добавления товара в корзину должен выделяться. 3. При нажатии на значок корзины необходимо выделить цветом "оформление заказа", ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать форумный движок (без изысков, но с ключевыми функциями форума: просмотр новых сообщений, иерархия раздел-подраздел-тема, наличие закрытых разделов, рейтинг сообщений).
Интересует стоимость, а также сроки исполнения.
Подробное техническое задание предоставлю потенциальным исполнителям. Сейчас важно понять саму стоимость.
Возможно, у кого-то уже есть наработки.
Просьба другие фреймворки/решения не предлагать. Спасибо!
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