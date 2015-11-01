Движок форума на Yii2

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать форумный движок (без изысков, но с ключевыми функциями форума: просмотр новых сообщений, иерархия раздел-подраздел-тема, наличие закрытых разделов, рейтинг сообщений).

Интересует стоимость, а также сроки исполнения.

Подробное техническое задание предоставлю потенциальным исполнителям. Сейчас важно понять саму стоимость.

Возможно, у кого-то уже есть наработки.

Просьба другие фреймворки/решения не предлагать. Спасибо!

8 лет назад
sokoji_del
Россия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва