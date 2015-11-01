Вывод данных из биллинга по API

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Установлен биллинг http://bgbilling.ru

Нужно сделать на нашем сайте в лк:

  • отображение баланса
  • возможность смены тарифа
  • возможность взять "доверительный платеж"
Стоит джумла, компонент писать не нужно, думали сделать реализацию через iframe либо рассмотрим варианты смены cms.
8 лет назад
1nfiniti
Илья 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад