Вывод данных из биллинга по API

1. [url=http://mediline-ufa.ru/specialists]http://mediline-ufa.ru/specialists[/url]привести к виду [url=http://www.agami.ru/doctors/]http://www.agami.ru/doctors/[/url] 2. Главная страница. После первого экранарасположить блок «Прайс» вот отсюда [url=http://mediline-ufa.ru/price]http://mediline-ufa.ru/price[/url]. Только медицина и косметология идут в 2 колонки. По 15 позиций в каждой колонке и далее ссылка «Смотреть весь прайс» 3. Затем 3м экраном идет ...