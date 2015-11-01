Внести изменения на главную сайта на Drupal7

$16
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.      http://mediline-ufa.ru/specialistsпривести к виду http://www.agami.ru/doctors/

2.      Главная страница. После первого экранарасположить блок «Прайс» вот отсюда http://mediline-ufa.ru/price. Только медицина и косметология идут в 2 колонки. По 15 позиций в каждой

колонке и далее ссылка «Смотреть весь прайс»

3.      Затем 3м экраном идет этот https://yadi.sk/i/XNRXLfxIk9Urg  блок с сайта https://atlas.ru/clinic. Прямо с фоновой картинкой. Но названия разделов эти:

·        http://mediline-ufa.ru/medicina(все разделы отсюда)

·        http://mediline-ufa.ru/kosmetologiya

·        http://mediline-ufa.ru/fizioterapiya

4.      Затем идет блок с популярными статьями, только ввиде https://yadi.sk/i/vHC4LpHok9V3Kкак на сайте http://www.stomatcenter.ru/

5.      Затем идет тот блок, что на сайте второй (собратной связью)

6.      Затем карта

7.      Внизу футер с меню  (дублирование с сайта) как здесь https://atlas.ru/clinic в футере

8.      Внизу информацию о клинике примерно к такомувиду https://yadi.sk/i/Vfh-4qOdk9VDYнадо привести

Drupal
8 лет назад
ufalabcom
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов