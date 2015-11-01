Внести изменения на главную сайта на Drupal7

Требуется разработать скрипт аналога биржи btc-e, требуется: Автоприем платежей для криптовалюты и перфектмоней Графики, просматриваемые стаканы, выставление ордеров, чат, вообщем полная копия btc-e только с другими торговыми парами криптовалюты. Выслушаю предложения по цене разработке начальной разработки: Это сам скрипт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. http://mediline-ufa.ru/specialistsпривести к виду http://www.agami.ru/doctors/
2. Главная страница. После первого экранарасположить блок «Прайс» вот отсюда http://mediline-ufa.ru/price. Только медицина и косметология идут в 2 колонки. По 15 позиций в каждой
колонке и далее ссылка «Смотреть весь прайс»
3. Затем 3м экраном идет этот https://yadi.sk/i/XNRXLfxIk9Urg блок с сайта https://atlas.ru/clinic. Прямо с фоновой картинкой. Но названия разделов эти:
· http://mediline-ufa.ru/medicina(все разделы отсюда)
· http://mediline-ufa.ru/kosmetologiya
· http://mediline-ufa.ru/fizioterapiya
4. Затем идет блок с популярными статьями, только ввиде https://yadi.sk/i/vHC4LpHok9V3Kкак на сайте http://www.stomatcenter.ru/
5. Затем идет тот блок, что на сайте второй (собратной связью)
6. Затем карта
7. Внизу футер с меню (дублирование с сайта) как здесь https://atlas.ru/clinic в футере
8. Внизу информацию о клинике примерно к такомувиду https://yadi.sk/i/Vfh-4qOdk9VDYнадо привести
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