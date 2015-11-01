Внести изменения на главную сайта на Drupal7

1. http://mediline-ufa.ru/specialistsпривести к виду http://www.agami.ru/doctors/

2. Главная страница. После первого экранарасположить блок «Прайс» вот отсюда http://mediline-ufa.ru/price. Только медицина и косметология идут в 2 колонки. По 15 позиций в каждой

колонке и далее ссылка «Смотреть весь прайс»

3. Затем 3м экраном идет этот https://yadi.sk/i/XNRXLfxIk9Urg блок с сайта https://atlas.ru/clinic. Прямо с фоновой картинкой. Но названия разделов эти:

· http://mediline-ufa.ru/medicina(все разделы отсюда)

· http://mediline-ufa.ru/kosmetologiya

· http://mediline-ufa.ru/fizioterapiya

4. Затем идет блок с популярными статьями, только ввиде https://yadi.sk/i/vHC4LpHok9V3Kкак на сайте http://www.stomatcenter.ru/

5. Затем идет тот блок, что на сайте второй (собратной связью)

6. Затем карта

7. Внизу футер с меню (дублирование с сайта) как здесь https://atlas.ru/clinic в футере

8. Внизу информацию о клинике примерно к такомувиду https://yadi.sk/i/Vfh-4qOdk9VDYнадо привести