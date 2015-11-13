Разработка скрипта аналога биржи криптовалют btc-e и exmo

Требуется разработать скрипт аналога биржи btc-e, требуется:

Автоприем платежей для криптовалюты и перфектмоней

Графики, просматриваемые стаканы, выставление ордеров, чат, вообщем полная копия btc-e только с другими торговыми парами криптовалюты.

Выслушаю предложения по цене разработке начальной разработки:

Это сам скрипт полностью аналога btc-e (графики, стаканы, ордера, чат, регистрация, профиль, кошелек) + пополнение сделать полуручным (типа системы заявок, в дальнейшем возможно придется в автовыплаты переделать), выплаты сделать ручными через систему заявок, после запятой должно быть возможность писать до 8 знаков в ценах, в сумме, везде. Администратор должен иметь возможность выставлять комиссию для трейдеров (пользователям) по торгам по умолчанию для всех при регистрации и для каждого аккаунта в отдельности, система должна вести учет всех сделок и хранить их вечно. В начале надо будет создать 3 торговые пары форк\биткоин, форк\усд, форк\рур в дальнейшем надо будет организовать легкое создание новых пар и подключение новых криптовалюту и фиатных денег.

Вообщем требуется разработчик с головой, с дальнейшей поддержкой проекта, но сначала я выслушаю предложения по первой его разработке (beta версии)

нагрузка мала будут примерно как сервис indx.ru