Внести коррективы в landing page

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки200 просмотров
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Привет! 

Требуется внести небольшие коррективы в уже сверстанный landing page. Надо: 

- сверстать один разворот экрана в уже готовую страницу 

- поменять название страницы 

- поменять время на таймере и добавить одну кнопку

8 лет назад
atlantica
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
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