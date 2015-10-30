Не отображается часть миниатюр

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Здравствуйте. На сайте подгружаются не все миниатюры изображений, скрипт создания миниатюр не успевает отработать. Движок shop script 6. Если обновить страницу то миниатюры появляются. Обратились в хостинг, на их стороне вроде проблем не обнаружено. Нужно посмотреть в скриптах.

8 лет назад
yurdevyat
Андрей 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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