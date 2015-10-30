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Javascript-разработчик (разработка интерфейсов, React, Backbond, Ember
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данную позицию мы ищем frontend-разработчика со знанием и опыт работы с любым из современных JavaScript MV*-фреймворков (React, Backbone, Ember, Angular).
В будущем – вполне реальная перспектива стать руководителем команды frontend-разработчиков.
Нас интересует как работа в офисе, так и удаленное сотрудничество.
Фронт работ: проектирование архитектуры и интерфейсов сложных административных интерфейсов, а также разработка сложных клиентских приложений. С вас – только клинетский код и требования к API, опытные серверные программисты уже есть.
Обязанности:
- участие в разработке пользовательских интерфейсов;
- разработка многочисленных frontend-модулей для различных проектов (админки, веб-сайты);
- поддержка текущих frontend-проектов (jQuery / vanilla JS);
- оценка временных затрат на задачи, участие в процессе планирования работ;
- написание технической документации;
- опыт разработки на javascript (в том числе, RIA) не менее трёх лет;
- отличное знание: JavaScript, HTML5, CSS3;
- умение работать с хотя бы одним из фреймворков: React, Backbone, Ember, Angular;
- наличие реализованных проектов на одном из js-фреймворков;
- желателен опыт работы с node.js, Selenium, gulp, RequireJS, LESS, БЭМ;
- понимание принципов клиент-серверной архитектуры приложений, REST;
- умение работать с git;
- знание английского для чтения технической документации;
Качества, которые нам важны:
- умение оценивать и соблюдать сроки;
- умение работать в команде;
- желание учиться новому и учить коллег
- - постоянный поток интересных и сложных задач;
- зарплата выше рыночной;
- перспективы карьерного и профессионального роста;
- работа в коллективе опытных разработчиков;
- полная занятость (в офисе или удаленно);
- офис на севере Москвы.
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