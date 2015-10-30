Javascript-разработчик (разработка интерфейсов, React, Backbond, Ember

На данную позицию мы ищем frontend-разработчика со знанием и опыт работы с любым из современных JavaScript MV*-фреймворков (React, Backbone, Ember, Angular).

В будущем – вполне реальная перспектива стать руководителем команды frontend-разработчиков.

Нас интересует как работа в офисе, так и удаленное сотрудничество.

Фронт работ: проектирование архитектуры и интерфейсов сложных административных интерфейсов, а также разработка сложных клиентских приложений. С вас – только клинетский код и требования к API, опытные серверные программисты уже есть.

Обязанности:

участие в разработке пользовательских интерфейсов;

разработка многочисленных frontend-модулей для различных проектов (админки, веб-сайты);

поддержка текущих frontend-проектов (jQuery / vanilla JS);

оценка временных затрат на задачи, участие в процессе планирования работ;

написание технической документации;

опыт разработки на javascript (в том числе, RIA) не менее трёх лет;

отличное знание: JavaScript, HTML5, CSS3;

умение работать с хотя бы одним из фреймворков: React, Backbone, Ember, Angular;

наличие реализованных проектов на одном из js-фреймворков;

желателен опыт работы с node.js, Selenium, gulp, RequireJS, LESS, БЭМ;

понимание принципов клиент-серверной архитектуры приложений, REST;

умение работать с git;

знание английского для чтения технической документации;

Будем рады базовым знаниям python, php, perl.

Качества, которые нам важны:

умение оценивать и соблюдать сроки;

умение работать в команде;

желание учиться новому и учить коллег