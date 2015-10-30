Javascript-разработчик (разработка интерфейсов, React, Backbond, Ember

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки393 просмотра
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На данную позицию мы ищем frontend-разработчика со знанием и опыт работы с любым из современных JavaScript MV*-фреймворков (React, Backbone, Ember, Angular).

В будущем – вполне реальная перспектива стать руководителем команды frontend-разработчиков.

Нас интересует как работа в офисе, так и удаленное сотрудничество.

Фронт работ: проектирование архитектуры и интерфейсов сложных административных интерфейсов, а также разработка сложных клиентских приложений. С вас – только клинетский код и требования к API, опытные серверные программисты уже есть.

Обязанности:

  • участие в разработке пользовательских интерфейсов;
  • разработка многочисленных frontend-модулей для различных проектов (админки, веб-сайты);
  • поддержка текущих frontend-проектов (jQuery / vanilla JS);
  • оценка временных затрат на задачи, участие в процессе планирования работ;
  • написание технической документации;
Требования:

  • опыт разработки на javascript (в том числе, RIA) не менее трёх лет;
  • отличное знание: JavaScript, HTML5, CSS3;
  • умение работать с хотя бы одним из фреймворков: React, Backbone, Ember, Angular;
  • наличие реализованных проектов на одном из js-фреймворков;
  • желателен опыт работы с node.js, Selenium, gulp, RequireJS, LESS, БЭМ;
  • понимание принципов клиент-серверной архитектуры приложений, REST;
  • умение работать с git;
  • знание английского для чтения технической документации;
Будем рады базовым знаниям python, php, perl.

Качества, которые нам важны:

  • умение оценивать и соблюдать сроки;
  • умение работать в команде;
  • желание учиться новому и учить коллег
Условия:

  • - постоянный поток интересных и сложных задач;
  • зарплата выше рыночной;
  • перспективы карьерного и профессионального роста;
  • работа в коллективе опытных разработчиков;
  • полная занятость (в офисе или удаленно);
  • офис на севере Москвы.
JavascriptReact
8 лет назад
darkfighterr
Александр 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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