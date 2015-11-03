Изменить одну страницу сайта (WordPress)

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Веб-программированиеЗавершен8 заявок222 просмотра
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Сайт на WP.

- Нужно изменить страницу/рубрику услуг  http://gaz-u-nas.com.ua/services/ согласно рисунка ниже. Рисунки в квадратике должны меняться с админки.

- Заголовок h1 - должен выводится на синем фоне . Сейчас сюда выводится хлебная навигация.

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WordPress
8 лет назад
Yana_nana
Яна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$10
1 день
Всем рекомендую Сергея как надежного и ответственного исполнителя! Спасибо большое за выполненную работу! И за приятное общение)
Был рад сотрудничать с Яной! Всё прошло отлично, сработались очень хорошо. Моментальная оплата за работу - ставлю огромный плюс!
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