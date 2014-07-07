Opencart Onepage checkout

Есть сайт созданный 3.5 года назад тематика фильмы на движке дле, klickfilm.ru он отстал от современных, вследствие чего нужно создать и одеть новый дизайн, добавить дополнительный функционал, такой как парсер, отдельные страницы для актеров, и ...
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Требуется в шаблоне CosyOne под Opencart подкорректировать модули доставки, чтобы в Onepage checkout форме отображалось корректно. Так же интересует сотрудничество и по другим вопросам, которые будут возникать в работе Opencart.
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