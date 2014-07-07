Opencart Onepage checkout

$10
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Требуется в шаблоне CosyOne под Opencart подкорректировать модули доставки, чтобы в Onepage checkout форме отображалось корректно. Так же интересует сотрудничество и по другим вопросам, которые будут возникать в работе Opencart.

OpenCart
8 лет назад
fizzerph
Антонов 
39 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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