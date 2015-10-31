Дизайн и функционал сайта

Есть сайт созданный 3.5 года назад тематика фильмы на движке дле, klickfilm.ru он отстал от современных, вследствие чего нужно создать и одеть новый дизайн, добавить дополнительный функционал, такой как парсер, отдельные страницы для актеров, и возможно еще небольшие добавки нужен один человек хорошо умеющий работать с дле, и который может оперативно делать дополнительные модули в случае успешного сотрудничества возможны еще несколько заказов.