Дизайн и функционал сайта

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок214 просмотров
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Есть сайт созданный 3.5 года назад тематика фильмы на движке дле, klickfilm.ru он отстал от современных, вследствие чего нужно создать и одеть  новый дизайн, добавить дополнительный функционал, такой как парсер, отдельные страницы для актеров, и возможно еще небольшие добавки нужен один человек хорошо умеющий работать с дле, и который может оперативно делать дополнительные модули в случае успешного сотрудничества возможны еще несколько заказов. 

8 лет назад
faraon0190
Иван 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад