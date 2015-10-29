Online парсер постов с facebook|вконтакте

Добрый день коллеги! Есть расписанные цепочки писем. Есть текста и графика под них написанные. Есть купленный шаблон - http://goo.gl/xc0Qho Есть блок-схема с правилами для работы тригuеров (1-2 разветвления в цепочке) Что нужно: Собрать на представленном конструкторе все письма из текста+графика + шаблон. Создать ...