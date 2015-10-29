Online парсер постов с facebook|вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки440 просмотров
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"Необходимо сделать online парсер постов с facebook|вконтакте с рядом правил отбора постов оператором + отправка выбранного поста в базу сайта.

Более подробное тз при общении."

8 лет назад
Tibeg_kiev
Максим 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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