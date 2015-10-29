Добрый день. Требуется подключить сайт к системе API. имеется сайт по продаже билетов, требуется подключить его к бирже билетов через API. требуется понять возможно ли подключить именно этот сайт и если возможно то сколько будет стоить ...
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"Необходимо сделать online парсер постов с facebook|вконтакте с рядом правил отбора постов оператором + отправка выбранного поста в базу сайта.
Более подробное тз при общении."
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