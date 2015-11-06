Добавить распаковку ZIP данных в броузере.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки165 просмотров
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Есть код, который скачивает и парсит с помощью AJAX, web worker бинарные данные.

Файлы большого размера, их много, поэтому лучше хранить и передавать их в сжатом ввиде (zip).

Задача: сделать так, чтобы JavaCript код мог распаковать файл, перед парсингом.

Можно подобрать библиотеки, например zip.js.

8 лет назад
nordbad
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LxN
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Всё хорошо.
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