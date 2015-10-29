Требуется скрипт/софт

Наша компания работает с грузоперевозками, где время потраченое на звонок решает многое. Нам требуется софт/скрипт для более быстрого набора номера всплывающего в окне браузера. Звонок должен проходить через стационарный телефон подключенный к IP адресу и вместо набора его вручную, мы хотим чтобы была возможность 1-им кликом связываться с потенциальным клиентом.