Требуется скрипт/софт

сделать кнопку на сайте. "заказать звонок", "напишите мне вконтакте" "узнать цену" будем делать на сайте vmstar.ru Кнопочку красиво оформить. Пример кнопки прикрепляю. Для срочности можете писать вк https://vk.com/scopinski
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания работает с грузоперевозками, где время потраченое на звонок решает многое. Нам требуется софт/скрипт для более быстрого набора номера всплывающего в окне браузера. Звонок должен проходить через стационарный телефон подключенный к IP адресу и вместо набора его вручную, мы хотим чтобы была возможность 1-им кликом связываться с потенциальным клиентом.
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