Требуется скрипт/софт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки111 просмотров
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Наша компания работает с грузоперевозками, где время потраченое на звонок решает многое. Нам требуется софт/скрипт для более быстрого набора номера всплывающего в окне браузера. Звонок должен проходить через стационарный телефон подключенный к IP адресу и вместо набора его вручную, мы хотим чтобы была возможность 1-им кликом связываться с потенциальным клиентом.

8 лет назад
looking4freelanc
33 годаЛитва
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад