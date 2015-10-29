Бот для ставок в букмекерской конторы

Всем доброго дня! Нужно написать js код показа банеров в зависимости от таргетинга. Мы встраиваем код вызова этого js на страницу. И в зависимости от таргетинга (например устройства) выводим определенный баннер. Выше - это пример задачи. В реальности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот для БК "Марафон" для автоматических ставок в Live на баскетбол.
тех задание в приложении.
Пишите сроки и цену.
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