Надо сделать калькулято на сайт

1. Необходим качественный рип (клон) сайта [u]с контентом.[/u] 2. Возможность последующего редактирования (не обязательно) 3. Небольшой редизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо поставить такой калькулятор на сайт - http://prntscr.com/8wn7ty
Все подробности во вложении или здесь - https://yadi.sk/i/RToyBbfek6kQY
psd есть. Админка сайта на php.
Жду от вас предложение по цене и срокам.
Отвечу на уточняющие вопросы.
Если сработаемся, поставим еще другие калькуляторы.
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