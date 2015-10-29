Надо сделать калькулято на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо поставить такой калькулятор на сайт - http://prntscr.com/8wn7ty

Все подробности во вложении или здесь - https://yadi.sk/i/RToyBbfek6kQY

psd есть. Админка сайта на php.

Жду от вас предложение по цене и срокам.

Отвечу на уточняющие вопросы.

Если сработаемся, поставим еще другие калькуляторы.

8 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт определения пользователя из соц сети

    Здравствуйте! Необходимо написать скрипт, который можно установить на сайт. Этот скрипт определяется id пользователя из соц сети в контакте. Если посетитель сайта авторизован - то скрипт определяет его id и просто выводит на экран. Бюджет ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен 1 редирект .htaccess

    Задача: Есть ссылка формата: http://san-dom.by/component/search/?search=teka&amp;controller=search&amp;task=result&amp;start=24 (она неверная) Нужно заредиректить ее до формата: http://san-dom.by/component/search/?search=teka&amp;searchwordsugg=&amp;option=com_jshopping&amp;controller=search&amp;task=result&amp;start=24 То есть в каждую неправильную ссылку вставляем конструкцию "&amp;searchwordsugg=&amp;option=com_jshopping" Обратите внимание, что в данной ссылке "teka" и "24" - переменные значения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Удалить старый мерчант и установить новый мерчант LiqPay

    Вместо старого мерчанта на сайт установить новый мерчант LiqPay Вот мануал для смены мерчанта: https://www.liqpay.com/ru/doc/liq_buy Приват банк сообщил следующее: (поэтому Мы и хотим сменить мерчатнт) Ранее Вы были подключены к сложному протоколу взаимодействия e-commerce. ПриватБанк разработал новую web-платформу по настройке ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Веб-программист

    Корректировка и ведение сайта на друпал, контент и безопасность. Требуется спец из России и не посредник. Общение голосом скайп обязательно. Цена по согласованию типов работ с исполнителем. Предоплата по желанию. Постоянное сотрудничество.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка проекта

    Проект Cloudymainer проект облачного майнинга   http://cloudyminer.com/. Нужно доработать сайт.  Внутренние ссылки и немного добавить в профиль клиента. Сайт на скрипте  adminstation  AS HYIP v4.1  И доработать админку сайта. В дальнейшем при желании взять сайт ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад