Надо сделать калькулято на сайт

Надо поставить такой калькулятор на сайт - http://prntscr.com/8wn7ty

Все подробности во вложении или здесь - https://yadi.sk/i/RToyBbfek6kQY

psd есть. Админка сайта на php.

Жду от вас предложение по цене и срокам.

Отвечу на уточняющие вопросы.

Если сработаемся, поставим еще другие калькуляторы.