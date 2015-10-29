Скрипт определения пользователя из соц сети

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки97 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо написать скрипт, который можно установить на сайт. Этот скрипт определяется id пользователя из соц сети в контакте. Если посетитель сайта авторизован - то скрипт определяет его id и просто выводит на экран. Бюджет обговаривается.

8 лет назад
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад