приветНужно привязать форму автопея и настроить апселы https://e-autopay.com смотри какое задание, сама страница, после которой идут апселы http://original-sales.ru/baellerry3/После заполнения формы идет эта страница http://html.bandapixels.com/original-sales.upsale/ - тут несколько товаров, нужно сделать так, если человек что-то выберет (1 или ...
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Требуется робот регистрации на сайте Visapoint.ue
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