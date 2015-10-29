внизу главной страницы сайта sibadvokat.ru выводятся последние записи блога. Сейчас там выводятся все записи. Необходимо чтобы там выводились записи только одной категории.
Небольшие правки программной части сайта, самописная cms
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Ресурс - vseteplohodi.ru
1. http://derzhava.vseteplohodi.ru/ - при увеличении первой фотографии дальнейшего перелистывания в галерее не происходит, все время первая фотография. Так во всех галереях.
2. Добавить навигационный путь ("хлебные крошки") на сайт (с учетом наличия поддоменов).
3. Добавить строку поиска по сайту.
4. Сделать Карту сайта.
cms самописная. Стоимость предлагайте.
При удачном сотрудничестве - регулярные обращения в дальнейшем по данному и другим проектам.
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