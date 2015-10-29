Небольшие правки программной части сайта, самописная cms

Добрый день.

Ресурс - vseteplohodi.ru

1. http://derzhava.vseteplohodi.ru/ - при увеличении первой фотографии дальнейшего перелистывания в галерее не происходит, все время первая фотография. Так во всех галереях.

2. Добавить навигационный путь ("хлебные крошки") на сайт (с учетом наличия поддоменов).

3. Добавить строку поиска по сайту.

4. Сделать Карту сайта.

cms самописная. Стоимость предлагайте.

При удачном сотрудничестве - регулярные обращения в дальнейшем по данному и другим проектам.