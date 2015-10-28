Написание нового фильтра товаров на сайте

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Доработать проект на Битриксе:

1. Создать новый фильтр товаров на сайте интернет-магазина

2. Необходимо создавать посадочные страницы по результатам фильтрации каталога, чтобы для всех сочетаний результатов фильтра были созданы посадочные страницы с ЧПУ урлом, сейчас урл параметрический.

Например:

  • урл для страницы «Кожаные кроссовки» с выбранным параметром фильтра "мужские" должны иметь вид сайт.ру/мужские_кожаные_кроссовки,
  • если посетитель захочет выбрать два параметра «Мужские» и «адидас», то урл должен иметь вид сайт.ру/мужские_кожаные_кроссовки_адидас
  • если посетитель захочет выбрать три параметра «Мужские», «адидас» и «скидка«, то урл должен иметь вид сайт.ру/мужские_кожаные_кроссовки_адидас_со_скидкой 
и т.д. необходимо создать посадочные под все возможные сочетания.
8 лет назад
Eisen1987
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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