Добрый день!

Необходимо написать скрипт, который будет фильторовать отгруженный из яндекс метрики файл с ключевыми словами

по следующим параметрам:

Группировка:

Яндекс директ, Кампания, Группа обяьвления, Обяьвление, Ключевая фраза

Настройка по срезам:Срезы по: Визиты от ">3", Отказы: ">50%", Время на сайте: "менее 40 сек".

Выгрузка в CSV

Также должна быть мини админка в которой можно изменить параметры "срезов" (визиты, отказы, время на сайте)

Оплата - договорная

Сроки - оговариваются

Способ оплаты - на ваш выбор

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