CRM на MS Office (Access/Excel) для йога студии

Необходима простая CRM для одной из киевских йога студий.

К сожалению, детального ТЗ нет, т.к. клиент ещё не определился в своих потребностях.

Есть только общие наброски:

1. Основные таблицы, которые должны быть:

1.1. Таблица с данными по клиентам: ФИО, дата рождения, адрес, дата прихода в студию(создание записи), мобильный телефон, электронная почта.

1.2. Таблица(журнал) по посещаемости: ФИО клиента, время занятия, дата занятия, инструктор(?).

1.3. Таблица (журнал) оплат: ФИО клиента, оплачено клиентом, потрачено клиентом.

2. Статистическая(аналитическая) информация и отчётность, которая должна формироваться:

2.1. Отчёт по занимающимся: кол-во новых клиентов, кол-во ушедших кл-в, общее кол-во занимающихся по сравнению с предыдущим периодом: месяц, неделя, квартал, полугодие, год.

2.2. Отчёт по занятиям(инструкторам): кол-во проведённых занятий, кол-во клиентов на занятиях, сравнение с предыдущим периодом.

2.3. Отчёт по оплатам: кол-во поступивших оплат, кол-во поведённых занятий, стоимость за занятие(время: месяц, неделя и т.д.), задолженность/предоплата, доход за период: месяц, неделя, квартал, полугодие, год.

2.4. Отчёт по дням рождением клиентов: ФИО клиента, дата рождения, возраст, мобильный телефон, электронная почта, кол-во пройдённых занятий, общее время (от даты прихода в студию) лет/месяце/дней.

Требование к интерфейсу: простой/понятный базовому пользователю ПК.

Если у вас есть подобного рода уже готовые системы, просьба отправить несколько скринов их основных элементов: кнопок, форм, таблиц и т.д.