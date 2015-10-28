CRM на MS Office (Access/Excel) для йога студии

Требуется срочно доработать или создать заново дополнительный интерфейс API-карт (Яндекс) для сайта. Суть такая: 1. товар выбранный находится в корзине - в корзине отображается список покупок с адресами продавца - выбор адреса из списка всех адресов (выпадающее меню) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима простая CRM для одной из киевских йога студий.
К сожалению, детального ТЗ нет, т.к. клиент ещё не определился в своих потребностях.
Есть только общие наброски:
1. Основные таблицы, которые должны быть:
1.1. Таблица с данными по клиентам: ФИО, дата рождения, адрес, дата прихода в студию(создание записи), мобильный телефон, электронная почта.
1.2. Таблица(журнал) по посещаемости: ФИО клиента, время занятия, дата занятия, инструктор(?).
1.3. Таблица (журнал) оплат: ФИО клиента, оплачено клиентом, потрачено клиентом.
2. Статистическая(аналитическая) информация и отчётность, которая должна формироваться:
2.1. Отчёт по занимающимся: кол-во новых клиентов, кол-во ушедших кл-в, общее кол-во занимающихся по сравнению с предыдущим периодом: месяц, неделя, квартал, полугодие, год.
2.2. Отчёт по занятиям(инструкторам): кол-во проведённых занятий, кол-во клиентов на занятиях, сравнение с предыдущим периодом.
2.3. Отчёт по оплатам: кол-во поступивших оплат, кол-во поведённых занятий, стоимость за занятие(время: месяц, неделя и т.д.), задолженность/предоплата, доход за период: месяц, неделя, квартал, полугодие, год.
2.4. Отчёт по дням рождением клиентов: ФИО клиента, дата рождения, возраст, мобильный телефон, электронная почта, кол-во пройдённых занятий, общее время (от даты прихода в студию) лет/месяце/дней.
Требование к интерфейсу: простой/понятный базовому пользователю ПК.
Если у вас есть подобного рода уже готовые системы, просьба отправить несколько скринов их основных элементов: кнопок, форм, таблиц и т.д.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
На сайте [url=http://belief.net.ua/]belief.net.ua[/url] в категориях есть фильтр по производителям. Сайт на Joomla. Нужно сделать так, чтобы пункты этого фильтра имели свои отдельные (статические страницы). То есть в категории "Массажные кресла" выбираешь в фильтре "Кассада" - показываются ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Приглашаю помощника специалиста по созданию, поддержке ипродвижению сайтов. Работа удаленная, неполный рабочий день - 4 часа в день, 5дней в неделю. Ежедневный отчет о проделанной работе. Испытательный срок 1 месяц. Обязанности: - участие в создании сайтов с использованием онлайн-конструктора; - ...Веб-программирование88 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Требуется пхп-скрипт для отправки фото в инстаграм С РАБОТАЮЩИМИ ХЕШТЕГАМИ. У реализованных скриптов проблема с хештегами. При переходе по ним не отображается публикация.Закрыт8 лет назад
- $1000
Необходимо создать сервис рассылок по типу смартреспондер и т.д. или взять готовый скрипт (например mailwizz бесплатный) На Ваше усмотрение. Можно даже с самым банальным функционалом. Дизайны, верстки и т.д. абсолютно без разницы! Самое главное - чтобы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт pricegrad.ru Логин и пароль - admin Нужно добавить несколько элементов - 3 банера которые меняются при наведении мыши, и 1 пункт "Светильники на заказ" в меню слева (макет в приложении) Нужно интегрировать 3д виртуальный тур по ...Закрыт8 лет назад
Скрипт на JS для регистрации пользователя в личном кабинете. Вывод квитанции. Ввод показаний счетчиков в базу FireBird. Простая представительная страничка компании с возможностью редактирования, новостной колонкой и колонкой документов которые можно скачать. Подробно при общении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Создать rss вещание и организовать администрирование rss каналов на сайте Стоимость 3000 рубЗакрыт8 лет назад
Нужен профессиональный фрилансер, c хорошим опытом в Джаваскрипте, который может уделять от 6 часов в день в ближайшее время на наш проект. Смысл - сделать клон форм подписки из mailmunch.co. Сам генератор\редактор делать не нужно, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $120
Необходимо создать сайт с похожим интерфейсом и дизайном по этому образцу - ladylad.comВеб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад