Скрипт на JS для регистрации пользователя в личном кабинете. Вывод квитанции. Ввод показаний счетчиков в базу FireBird. Простая представительная страничка компании с возможностью редактирования, новостной колонкой и колонкой документов которые можно скачать. Подробно при общении.
Дополнительный интерфейс API-карт (Яндекс) для сайта
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Требуется срочно доработать или создать заново дополнительный интерфейс API-карт (Яндекс) для сайта.
Суть такая:
1. товар выбранный находится в корзине - в корзине отображается список покупок с адресами продавца - выбор адреса из списка всех адресов (выпадающее меню) и построение маршрута с несколькими вариантами.
2. Организовать выбор города (региона), после чего чтоб менялась карта согласно выбранному городу и отображала тот товар, который прикреплен к выбранному городу.
Все подробности в личку.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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