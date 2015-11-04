Требуется срочно доработать или создать заново дополнительный интерфейс API-карт (Яндекс) для сайта.

Суть такая:

1. товар выбранный находится в корзине - в корзине отображается список покупок с адресами продавца - выбор адреса из списка всех адресов (выпадающее меню) и построение маршрута с несколькими вариантами.

2. Организовать выбор города (региона), после чего чтоб менялась карта согласно выбранному городу и отображала тот товар, который прикреплен к выбранному городу.

Все подробности в личку.