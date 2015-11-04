Дополнительный интерфейс API-карт (Яндекс) для сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки120 просмотров
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Требуется срочно доработать или создать заново дополнительный интерфейс API-карт (Яндекс) для сайта.

Суть такая:

1. товар выбранный находится в корзине - в корзине отображается список покупок с адресами продавца - выбор адреса из списка всех адресов (выпадающее меню) и построение маршрута с несколькими вариантами.

2. Организовать выбор города (региона), после чего чтоб менялась карта согласно выбранному городу и отображала тот товар, который прикреплен к выбранному городу. 

Все подробности в личку. 

8 лет назад
lamond
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
webstyle_gamer
Руслан 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва(-1)
8 лет назад
$35
4 дня
Отзыв недоступен.
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