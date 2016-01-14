Верстка + натяжка под опенкарт именно 2й версии
Изменение и редактирование самописного сайта(PHP + база данных)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://user1194679.atservers.net/
Основные задачи которые надо будет выполнить:
1. Объединение разделов новости + статьи
2. Объединение разделов Галерея + Видео
3. Редактирование информации (замена устаревшей, добавление новой(около 5 новых страниц.)
4. Замена логотипа
5. Добавление слайдшоу.
6. решить вопрос с добавление новостей.
7. мелкие изменения( замена партнеров, изменение адресов и тд)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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