Изменение и редактирование самописного сайта(PHP + база данных)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки136 просмотров
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Сайт http://user1194679.atservers.net/

Основные задачи которые надо будет выполнить:

1. Объединение разделов новости + статьи 

2. Объединение разделов Галерея + Видео

3. Редактирование информации (замена устаревшей, добавление новой(около 5 новых страниц.)

4. Замена логотипа

5. Добавление слайдшоу.

6. решить вопрос с добавление новостей.

7.  мелкие изменения( замена партнеров, изменение адресов и тд)

PHP
8 лет назад
rikk911
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bitsasmedai
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$70
2 дня
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