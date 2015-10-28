Разработка web-приложения

Для разработки приложения требуются люди уже решавшие следующие

задачи:

создание капчи

парсинг

удаленная авторизация

удаленное создание аккаунтов

БД мускул

генерация IP

бутстрап

-ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ ОТБОРА.

Описание

Необходимо разработать систему автоматизации постинга объявлений о продаже на будущем ресурсе. Соответственно автоматизируются все сопутствующие действия(подробнее в тз). Дизайна нет вообще(верстка bootstrap). Готовность ТЗ 70%. Но я четко знаю чего хочу.

Все подробности при разговоре. Мой телефон в профиле, почту смотрю 1-2 раза в день. "ГУРУ" вордпресса просьба не беспокоить.

Сроки и цена (пока навскидку)?