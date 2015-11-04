Нужно сделать калькулятор

$40
Веб-программированиеЗавершен7 заявок236 просмотров
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Калькулятор, похожий на vivus точка pl

  • первая строка - сумма
  • вторая строка - срок
  • ползунки имеют в начале минус, в конце плюс - это кликабельно
  • сами бары тоже кликабельны
  • бары имеют максимальный и минимальный лимит и предустановленные значения
  • ползунки имеют шаг 1-5 дней и/или долларов - это настраивается в переменных
  • Калькулятор считает:
  • - дату возврата в формате дд.мм.гггг
  • - сумму возврата
  • - переплату
  • - переплату в день
  • и умеет эти переменные встраивать в строчку результата отдельно.
  • Сумма, срок, сумма возврата передаётся в инпуты формы.
  • Нужно сделать, чтобы это работало на мобильниках, чтобы можно было пальцем тягать, и чтобы при адаптивке всё было ок.
Хотелось бы заплатить 30-50 баксов за всё, по срокам - день/два.
8 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kalym
Павел 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$45
2 дня
Павел хорошо справился не с самой простой задачей, правки были оперативно внесены. Благодарю за работу.
Задача была поставлена четко, проблем не возникало. Рекомендую
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