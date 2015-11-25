Написать парсер сайта

Веб-программированиеЗавершен7 заявок187 просмотров
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Здравствуйте

Необходимо написать парсинг оптового сайта

Инсерт в БД не требуется, просто сбор..... хотя бы в массив

Точно будет необходимо прохождение cookie-авторизации

8 лет назад
eevtenko
Евгений 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад
$30
2 дня
Проект был действительно сложный - в подтверждение тому хочу сказать, что 2 исполнителя с ним не справились! Дмитрий проявил настойчивость и профессионализм, не сдался перед сложностями и написал парсер! Настоятельно рекомендую!
Проект выдался сложный, с обеих сторон были задержки в области выполнения проекта и уточнения задачи, однако Евгений проявил терпение и понимание, за что ему большое спасибо. Работаем уже не пепрвый и, надеюсь, не последний раз.
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