Файловый конвертер

Необходимо доработать сайт на Joomla. Доработка НЕ на уровне установить/удалить модуль. Требуется PHP программист. В заявках указывайте цену за час работы. Срок ставьте 7 дней. Более подробное ТЗ с выбранным исполнителем, поскольку доработок будет несколько, а по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, онлайн-конвертер, http://format.click/
Программист, который его делал, пропал.
Встала задача перенести сайт на новый сервер – http://a.format.click на котором, впрочем, он отказался работать. То есть на старом сервере все работает, можно посмотреть как и что настроено.
Основная часть скрипта написана на РНР, часть сторонних модулей на Python, используется БД SQLite 3. В качестве CMS используется Wordpress, который минимально интегрирован в конвертер.
Загрузчик файлов Moxie, при этом сейчас есть два реализации загрузчиков. Клиентская часть также использует Coffee. РНР за основу предлагается оставить, остальное на усмотрение исполнителя, возможно имеет смысл перейти на MySQL.
Предварительно ТЗ для оценки объемов работ прилагаю. Предлагаю исполнителю оценить приблизительную стоимость каждого и этапа и сроки исполнения. Несколько первых этапов можем провести через безопасную сделку при желании.
!ВНИМАНИЕ! Очень желательно приложить к заявке либо примеры похожих работ, либо примерное описание того как и что вы будете делать, для того чтобы было понятно что вы можете разобраться в теме.
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