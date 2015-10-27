Файловый конвертер

$450
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки259 просмотров
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Есть сайт, онлайн-конвертер, http://format.click/ 

Программист, который его делал, пропал.

Встала задача перенести сайт на новый сервер – http://a.format.click на котором, впрочем, он отказался работать. То есть на старом сервере все работает, можно посмотреть как и что настроено. 

Основная часть скрипта написана на РНР, часть сторонних модулей на Python, используется БД SQLite 3. В качестве CMS используется Wordpress, который минимально интегрирован в конвертер.

Загрузчик файлов Moxie, при этом сейчас есть два реализации загрузчиков. Клиентская часть также использует Coffee. РНР за основу предлагается оставить, остальное на усмотрение исполнителя, возможно имеет смысл перейти на MySQL.

Предварительно ТЗ для оценки объемов работ прилагаю. Предлагаю исполнителю оценить приблизительную стоимость каждого и этапа и сроки исполнения. Несколько первых этапов можем провести через безопасную сделку при желании.

!ВНИМАНИЕ! Очень желательно приложить к заявке либо примеры похожих работ, либо примерное описание того как и что вы будете делать, для того чтобы было понятно что вы можете разобраться в теме. 

8 лет назад
xensey
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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