Требуется гуру ВП

Добрый день! Требуется наполнить (наполнен демо-материалами, их надо поменять) текстом и графикой(скриншоты проектов, лого, картинки), сайт сделанный на wordpress. Разделы: - Разработка - Digital - Работы - Клиенты На русском, английском. Текстов очень не много. Объем не большой. Есть сайты, откуда надо взять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех!
Нам требуется программист, давно специализирующийся на ВП.
Требуется создать сервис совместных покупок с элементами соцсети.
Будет просто прекрасно, если уже был опыт подобных разработок.
Детали обсудим с кандидатами.
В заявке приложите плз пару тройку примеров соцсетей/сервисов на ВП с данными по цене сроку.
ЗЫ Как всегда БЕЗ ПРЕДОПЛАТ! По частям – обсуждаемо.
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