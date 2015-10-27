Требуется гуру ВП

Приветствую всех!

Нам требуется программист, давно специализирующийся на ВП.

Требуется создать сервис совместных покупок с элементами соцсети.

Будет просто прекрасно, если уже был опыт подобных разработок.

Детали обсудим с кандидатами.

В заявке приложите плз пару тройку примеров соцсетей/сервисов на ВП с данными по цене сроку.

ЗЫ Как всегда БЕЗ ПРЕДОПЛАТ! По частям – обсуждаемо.