Работа с Simpla. Написать парсер

Сайт omnifarma.kiev.ua. 1. В разделе новости все съезжает http://omnifarma.kiev.ua/category/novosti/ 2. При просмотре с айфона, когда переходишь на раздел "контакты" вылазит карта поверх всего и она не исчезает, когда переходишь на другие разделы сайта (скрин прилагаю) Надо подправить
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Здравствуйте, уважаемые!
Необходимо подключить к Simpla робокассу и написать парсер товаров с сайта http://ug-gsm.com/ с наценкой 100%
Ваши цены и сроки выслушаю с удовольствием.
Спасибо за внимание!
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