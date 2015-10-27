Обработка данных в Google Spreadsheets (Apps Script)

Необходимо организовать сбор и обработку данных из 3х Google Spreadsheets:

1. Продажи

2. Возвраты 1

3. Возвраты 2

К каждой продаже есть дата,уникальный ID, сумма, набор маркеров.

У каждого возврата так же есть свой ID который отвечает ID заказа.

Необходимо:

1. Заполнить продажи

Из файла с продажами берем все продажи, маркеры которых отвечают заданной маске.

Из этих продаж заполняем таблицу вида: /День/Количество продаж/Сумма продаж/ .

2. Заполнить возвраты подате возврата

Сравнить Reference ID возвратов с ID продаж, маркеры которых отвечают заданной маске.

Из этих возвратов сформировать таблицу: /День/Количество возвратов/Сумма возвратов

При этом День берем Refund Date из таблицы возвратов, сумму возвратов берем из прибыли по продажам, маркеры которых отвечают заданным возвратам.

3. Заполнить возвраты по дате продажи

Все то же самое, только даты заполняем используя Order Date из таблицы с заказами.

То же самое проделываем стаблицей возвратов 2.