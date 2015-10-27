Обработка данных в Google Spreadsheets (Apps Script)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо организовать сбор и обработку данных из 3х Google Spreadsheets:

1. Продажи

2. Возвраты 1

3. Возвраты 2

К каждой продаже есть дата,уникальный ID, сумма, набор маркеров.

У каждого возврата так же есть свой ID который отвечает ID заказа.

Необходимо:

1. Заполнить продажи

Из файла с продажами берем все продажи, маркеры которых отвечают заданной маске.

Из этих продаж заполняем таблицу вида: /День/Количество продаж/Сумма продаж/ .

2. Заполнить возвраты подате возврата

Сравнить Reference ID возвратов с ID продаж, маркеры которых отвечают заданной маске.

Из этих возвратов сформировать таблицу: /День/Количество возвратов/Сумма возвратов

При этом День берем Refund Date из таблицы возвратов, сумму возвратов берем из прибыли по продажам, маркеры которых отвечают заданным возвратам.

3. Заполнить возвраты по дате продажи

Все то же самое, только даты заполняем используя Order Date из таблицы с заказами.

То же самое проделываем стаблицей возвратов 2.

8 лет назад
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Drupal 6 - Написать универсальный модуль для импорта товаров из xls

    Требуется специалист с опытом работы на Drupal 6 и знанием PHP для реализации Универсального модуля для импорта товаров от различных поставщиков из файлов XLS в действующий интернет-магазин. Сайт расположен на хостинге VDS. Операционная система Debian 7 CMS — Drupal ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет магазин на Laravel

    $2400

    ТЗ по хотелкам на bitbucket. проект достаточно крупный, макеты с личным кабинетом и всеми всплывающими окнами. Грубо говоря, полноценный ИМ.  Работаю только через СБР ТЗ магазина для СБР с вашей стороны

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка функционала сайта на базе PHP

    Добрый день, Есть сайт один из разделов которого построен на движке question2answer.org (php). Нужно реализовать новый функционал (добавление купонов) согласно ТЗ и согласно сверстанным HTML файлам. ТЗ - https://www.dropbox.com/s/nn8rijgv2tfjf5p/%D0%A2%D0%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf?dl=0 Файлы верстки - https://www.dropbox.com/s/an8xx4v6lqej82a/files-for-tz-coding-V0.zip?dl=0 Прошу дать оценку выполнения данной работы ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить подписку MailChimp для Wordpress

    Добрый день. Есть сайт на Wordpress и аккаунт в MailChimp. Необходимо настроить подписку. 1. Добавить поле и кнопку подписки на указанную страницу 2. Создать компанию в MailChimp 3. Отправлять письмо приветствия при подписке 4. Протестировтаь Оплата PayPal только  !!!!!

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос сайта на другой хостинг

    Здравствуйте, необходимо перенести сайт на другой хостинг. В наличии архивная копия сайта с предыдущего хостинга вида backup-Jan-27-2015-1.tar.gz. Новый хостинг на рег.ру с подключенной системой управления UMI CMS. Требования к конечному результату: рабочий сайт с возможностью ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правки модуля

    Срочно Требуется спец по Datalife Engine! Версия 9.2. нужны правки самописного модуля. Тех задание по запросу. Обязательное наличие скайпа.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать рабочие формы отправки данных на сайте + метрика

    $10

    Здравствуйте! 1. Делаем верстку сайта: http://www.test-html-css.in.ua/websites/mramor-luxet/. На нём есть формы обратной связи. Они сверстаны, их надо сделать рабочими, а именно: плавное появление, затемнение (подробней по скайпу), отправка данных на почту. Сайт будет крутиться в Яндекс.Директе. В объявлениях будут ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад