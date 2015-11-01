Перенос сайта на другой хостинг

Ищу програмиста для создания простого аналога yahoo pipes для работы c rss фидами. Больше информации в приложении. Готов дать дополнительные пояснения. Или жду предложений по срокам и цене.
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Здравствуйте,
необходимо перенести сайт на другой хостинг. В наличии архивная копия сайта с предыдущего хостинга вида backup-Jan-27-2015-1.tar.gz. Новый хостинг на рег.ру с подключенной системой управления UMI CMS. Требования к конечному результату: рабочий сайт с возможностью его администрирования на UMI CMS. Проще говоря, ранее (на предыдущем хостинге) после размещения моего сайта мне показали как добавлять в новости, редактировать список сотрудников, даже научился размещать баннеры и т. д. - хотелось бы все восстановить в таком же виде, т. к. мой хостер похоже "умер"
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