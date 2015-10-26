Поправить форму заказа на сайте

$8
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок171 просмотр
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Здравствуйте!

Есть интернет-магазин, созданный в обычном html-формате (не на движке). В магазине около 15 страниц с различными товарами. На каждой странице есть кнопка Купить, при нажатии на которую должно появляться всплывающее окно с формой заказа.

В настоящий момент форма не работает. Это нужно исправить.  

Бюджет задания - 500 руб.

8 лет назад
myrouble
Роман 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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