Разработка сайта-каталога на wordpress

Установлен модуль "Зависимые опции" [url=https://opencartforum.com/files/file/1599-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-related-options/]https://opencartforu...elated-options/[/url] Необходимо осуществить доработку, чтобы модуль был совместим (работал) с типом опций options_with_quantity_v1.0.15, на данный момент, когда ставишь зависимой этот тип опций в админке, в карточке товара на сайте она не выводится . ...
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Доброго времени суток!
Нужно разработать сайт-каталог на wordpress
Ссылка на ТЗ и макеты - https://drive.google.com/folderview?id=0B8UyWCK3RJKNfmdHV3R2b2JnczROZjJmYkNiai10N0tkYVZrWnhQZ242ZDZCaURJckJMYUk&usp=sharing
Оплата без предоплаты, денежным переводом: " Золотая Корона", комиссию оплачиваем мы сами.
Бюджет: 70$
Сроки: 4 дня
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