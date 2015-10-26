Разработка сайта-каталога на wordpress

Работу, которую нужно было сделать за 3-4 дня он делал 24 дня. После одной недели работы начал пропадать. Сказал что сделает бесплатно из-за просрочки, но потом начал говорить что мол бесплатно не хочет делать и принялся за другой проект. Сверстать он нормально не смог, он попросил чтобы я нашел другого верстальщика. Я нашел верстальщика, оплатил ему работу и отправил вёрстку, после чего этот программист не смог нормально эту вёрстку натянуть на движок wordpress. В итоге: сорванные сроки, нервы. Я ему говорил что сроки горят, но ему видимо на это всё равно. Крайне не рекомендую сотрудничать с этим программистом. Единственный плюс в том, что хоть исходники проекта отправил, за это ему спасибо. Но было потрачено 24 дня.