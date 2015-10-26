Доработать проект на Laravel

Доработка модуля TecDoc Только для тех , кто работал с модулем Детали в приват
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Требуется внести ряд изменений в проект написанный на Laravel. Со студиями не работаю.
Требования:
- Опыт работа с пхп от 3-х лет
- jquery, ajax, bootstrap, angular
- в портфолио должны быть проекты на Laravel
- в ответе написать "я не бот и не студия"
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