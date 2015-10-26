Доработать проект на Laravel

$1000
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок259 просмотров
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Требуется внести ряд изменений в проект написанный на Laravel. Со студиями не работаю.

Требования:

- Опыт работа с пхп от 3-х лет

- jquery, ajax, bootstrap, angular

- в портфолио должны быть проекты на Laravel

- в ответе написать "я не бот и не студия"

Laravel
8 лет назад
IPogorelov
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад