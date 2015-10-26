Нужно исправить баг в окрытие popup окна

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки136 просмотров
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Нужно исправить баг в окрытие  popup окна

Подробности в личку

8 лет назад
frolov
Андрей 
42 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
hi-level-koder
Алексей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$5
1 день
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Сделка прошла успешно.
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