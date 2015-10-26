Доработка модуля TecDoc Только для тех , кто работал с модулем Детали в приват
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Нужно исправить баг в окрытие popup окна
Подробности в личку
Доработка модуля TecDoc Только для тех , кто работал с модулем Детали в приват
Добрый день! Необходимо создать сайт для студии веб-дизайна. Ранее сайт был на джумле, недавно взломали. Хотелось бы более надежный движок, суперэксклюзивного дизайна не нужно. Можно взять шаблон и привести его к виду, как, например, [url=http://yaponochka.com/]http://yaponochka.com/[/url] (по ...
Здравствуйте. Нужно выпарсить телефонные номера людей, которые дают объявления на авито в определенной категории.