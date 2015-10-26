Создать сайт студии веб-дизайна

Добрый день! Необходимо создать сайт для студии веб-дизайна. Ранее сайт был на джумле, недавно взломали. Хотелось бы более надежный движок, суперэксклюзивного дизайна не нужно. Можно взять шаблон и привести его к виду, как, например, http://yaponochka.com/ (по дизайну не скопировать конечно, но сделать что-то подобное по навигации и по перечню предоставляемых услуг).

Был кандидат, который готов был помочь собрать сайт на Друпале (но не принципиально, можно другой движок). Варианты шаблонов, которые мне понравились:

http://drupalstyle.ru/united-zymphonies/

http://premium-corporate.techsaran.com/,

http://drupalstyle.ru/metro-zymphonies/

http://splendio.techsaran.com/,

Хостинг и домен есть.

Еще важно сохранить существующие урл (excel файл предоставлю исполнителю), т.к. они продвигались ранее и есть в индексе.

Прошу озвучить ваши цены, условия работы и показать, какую работу вы сможете выполнить. Благодарю!