Создать сайт студии веб-дизайна

Доработка модуля TecDoc Только для тех , кто работал с модулем Детали в приват
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Добрый день! Необходимо создать сайт для студии веб-дизайна. Ранее сайт был на джумле, недавно взломали. Хотелось бы более надежный движок, суперэксклюзивного дизайна не нужно. Можно взять шаблон и привести его к виду, как, например, http://yaponochka.com/ (по дизайну не скопировать конечно, но сделать что-то подобное по навигации и по перечню предоставляемых услуг).
Был кандидат, который готов был помочь собрать сайт на Друпале (но не принципиально, можно другой движок). Варианты шаблонов, которые мне понравились:
http://drupalstyle.ru/united-zymphonies/
http://premium-corporate.techsaran.com/,
http://drupalstyle.ru/metro-zymphonies/
http://splendio.techsaran.com/,
Хостинг и домен есть.
Еще важно сохранить существующие урл (excel файл предоставлю исполнителю), т.к. они продвигались ранее и есть в индексе.
Прошу озвучить ваши цены, условия работы и показать, какую работу вы сможете выполнить. Благодарю!
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