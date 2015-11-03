Требуется написать скрипт с использованием PHP+MYSQL+AJAX. ТЗ и готовые формы прикрепил.
Веб-программирование11 заявок
Закрыт
8 лет назад
Доработка модуля TecDoc
Только для тех , кто работал с модулем
Детали в приват
Требуется написать скрипт с использованием PHP+MYSQL+AJAX. ТЗ и готовые формы прикрепил.
Требуется написание парсера и полноценного сайта как br39.ru c сайта allegro.pl кто профессионально этим занимается и готов взяться, предлагаю созвониться или списаться
Есть сайта на 1С Битрикс. Нужно переделать сайт согласно ТЗ. Объем работы приличный