Написать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок678 просмотров
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Требуется написать скрипт с использованием PHP+MYSQL+AJAX. 

ТЗ и готовые формы прикрепил. 

8 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад