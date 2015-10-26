Аналог сайта (простой тест)

Добрый день. Необходимо оперативно написать модуль отправки писем через сторонний SMTP сервер. К сожалению, Битрикс умеет отправлять только через сервер (mail). А необходимо направлять письме через SMTP минуя сервер, т.к. IP адрес сервера часто попадает ...
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Здравствуйте! Нужно сделать аналог сайта http://slimtesty.ru/test/test.php.
Нужно чтобы все работало также, сначала тест из нескольких вопросов, потом счетчик и вывод результатов
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