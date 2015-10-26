Пара мелочей по программированию на сайте на cms Santafox

Добрый день!

Нужно сделать на сайте на cms Santafox пару мелочей,

а именно сделать независимые title, сейчас он зависит от Н1 и еще кое-какого поля,

и сделать так, что бы можно было создавать независимые страницы, сейчас они зависят от разделов.

Думаю что данная задача может решиться программистом, не сильно знакомым с cms Santafox.

Спасибо.