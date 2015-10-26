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Пара мелочей по программированию на сайте на cms Santafox
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сделать на сайте на cms Santafox пару мелочей,
а именно сделать независимые title, сейчас он зависит от Н1 и еще кое-какого поля,
и сделать так, что бы можно было создавать независимые страницы, сейчас они зависят от разделов.
Думаю что данная задача может решиться программистом, не сильно знакомым с cms Santafox.
Спасибо.
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