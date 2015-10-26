Symfony 2 framework дебаг проекта

Парсеров в сети полно, но так и не смог подобрать для себя оптимальный. Нужно первые 100 позиций по запросу в Яндексе и Гугле. С Гуглом все просто, есть api и взять можно так http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&q=ключевые%20слова&start=30 Яндекс видимо придется парсить. ...